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В России
24
17 минут назад

В Москве с бизнесмена и его семьи взыскали около 3 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы удовлетворил требования ФНС и взыскал солидарно с бизнесмена Анатолия Чекменева и его семьи почти 3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Хамовнический районный суд города Москвы 3 ноября 2026 года завершил рассмотрение гражданского дела по иску ФНС России и взыскал солидарно с Чекменева А. Н., Чекменева М. А., Чекменева К. А., Чекменевой И. А., Чекменевой Е. А., Семикашева А. М., Лымарь М. А., АО "Объединенная промышленная компания", ООО "Техпромлит", ООО "РГМ-центр", АО "РГМ-центр" ущерб в размере 2 827 406 979,89 рублей, причиненный бюджету Российской Федерации в результате реализации масштабной схемы по уклонению от уплаты налогов с использованием подконтрольных юридических лиц", - сообщили в пресс-службе.

В 2006 году в отношении Анатолия Чекменева возбудили уголовное дело по обвинениям в мошенничестве, преднамеренном банкротстве ОАО "Рудгормаш" и легализации преступных доходов.
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