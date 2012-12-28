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В России
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27 минут назад
Аналитики назвали стоимость смены резины в 2026 году
При этом средняя стоимость общего заказ-наряда, в который помимо «переобувки» колес автовладельцы включают сопутствующие товары и дополнительные сервисные работы, выросла на 11% год к году и достигла 7,6 тыс. рублей.
По данным 2ГИС, в 16 крупнейших российских городах-миллионниках сейчас действует свыше 15 тыс. точек шиномонтажа. В среднем на каждые 10 тыс. горожан приходится 4,2 сервиса. Наибольшая концентрация мастерских зафиксирована в Красноярске и Новосибирске (по семь точек на 10 тыс. человек), а также в Челябинске и Краснодаре (по шесть точек). Сложнее всего ситуация в Москве, где на 10 тыс. жителей приходится лишь 2,5 пункта обслуживания. В Ростове-на-Дону этот показатель составляет 3,7, в Санкт-Петербурге — ровно четыре.
Однако даже высокая плотность сервисов не гарантирует доступность бронирования: так, будучи лидером по общему числу точек на душу населения, Красноярск предлагает запись лишь в половине мастерских. В октябре 2026 года общий спрос на услугу оказался на 16% ниже прошлогоднего. Единственными регионами, где зафиксирован рост числа заказ-нарядов, стали Сибирь и Урал. Аналитики связывают сдержанную динамику в европейской части страны с теплой осенью и поздним наступлением заморозков.
«Поздний старт не отменяет сезонный спрос, а сдвигает его: с похолоданием запись может заполниться за несколько дней. Поэтому лучше заранее выбрать сервис и удобное время, чем после первого гололеда искать любое свободное место. При этом скорость не должна подменять качество: от соблюдения технологии зависят безопасность поездок и сохранность шин и дисков. Экономия времени для владельца — это не рекордно быстрая смена колес, а обслуживание по записи, с гарантией на работу и без необходимости возвращаться для устранения недочетов», — пояснил «Известиям» технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
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