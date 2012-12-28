Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
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Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
В России
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14 минут назад
ФАС возбудила 76 дел по рынку топлива
Также ведомство выдало 109 предупреждений хозяйствующим субъектам.
«К настоящему времени в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — говорится на сайте регулятора.
ФАС продолжает следить за стоимостью нефтепродуктов в связи с переходом на зимние сорта дизеля. При выявлении необоснованного роста цен на него ведомство пообещало принять меры, — пишут «Известия».
Также в службе сообщили, что в 52 регионах России было заключено 146 соглашений о стабилизации стоимости топлива при содействии ФАС.
Из них 46 договоренностей подписали с операторами, владеющими более чем 20 АЗС в 30 регионах, остальные — с независимыми владельцами заправок в Донецкой и Луганской народных республиках. Регулятор также оказывает консультационную и организаторскую помощь региональным властям и операторам АЗС при запросе.
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