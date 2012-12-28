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В России
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сегодня, 15:20
В Чите ввели режим повышенной готовности из-за мусора
Решение было принято 3 ноября на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за неудовлетворительной работы регионального оператора по вывозу мусора.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа «Город Чита». Поводом стала неудовлетворительная работа оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Олерон+» на территории краевого центра и ее последствия. <…> Поступила рекомендация ввести на территории забайкальской столицы режим повышенной готовности. После детального обсуждения ситуации с присутствующими, это решение было принято единогласно», — рассказала глава города в соцсетях.
По ее словам, региональный оператор нарушает сроки вывоза мусора с контейнерных площадок во всех административных районах Читы. Отмечается, что от местных жителей поступает большое количество жалоб. В городе работает только 12 мусоровозов, ранее эта цифра составляла 34.
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