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В России
58 минут назад

В Минсельхозе объяснили подорожание куриного мяса

В России курица за год подорожала на 16%, втрое быстрее остальной еды.

Российские птицеводческие предприятия корректируют цены на мясо птицы после продолжительного периода, когда продукция продавалась относительно дешево на фоне роста производственных издержек. При этом спрос на курятину остается высоким, а предложение на внутреннем рынке — стабильным, — рассказали в Минсельхозе и Национальной мясной ассоциации.

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2026 года сельхозорганизации произвели 4,9 миллионов тонн птицы в живом весе. В Минсельхозе отмечают, что предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции. Высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей позволяют сохранять устойчивость предложения. Производители также принимают меры для повышения эффективности и сдерживания издержек, — пишет «Российская газета».

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин связывает заметный рост цен в том числе с эффектом низкой базы. В сентябре 2025 года на рынке началось стремительное снижение стоимости курятины из-за избытка предложения. Поэтому сравнение нынешних цен с прошлогодними показывает более существенную динамику, чем сопоставление со средними показателями за весь 2025 год.

Дополнительным фактором ценовой дифференциации остается выбор между охлажденной и замороженной продукцией. Последняя стоит значительно дешевле, однако потребители традиционно чаще выбирают охлажденное мясо. Юшин рекомендует обратить внимание на замороженную курятину не только покупателям, но и переработчикам.

Отдельная ситуация складывается на рынке куриных крыльев. Их стоимость во многом определяется спросом за рубежом и объемами экспорта. Сокращение поставок, в том числе в Китай, увеличивает предложение этой продукции внутри страны и оказывает давление на цены.

При этом импорт из КНР, по оценке главы Национальной мясной ассоциации, не оказывает существенного влияния на общий баланс российского рынка. Китайские поставки представлены преимущественно замороженным филе грудки, которое используется в переработке. Розничные сети практически не закупают его: покупатели предпочитают российское мясо, как правило, в охлажденном виде.

Китайская продукция частично заместила более дорогое бразильское филе, но объемы поставок недостаточны, чтобы заметно сдерживать цены. Кроме того, около 40% китайского мяса птицы направляется на предприятия особой экономической зоны Калининградской области, а значительные объемы закупают дальневосточные регионы. Поэтому в центральной части России такой продукции немного. Увеличение поставок из Белоруссии также не меняет общей картины.

Юшин заявил, что в течение последних пяти лет стоимость куриного мяса укладывалась в рамки продуктовой инфляции. По его словам, за периодами роста цен обычно следуют коррекция и снижение. Аналогичный сценарий возможен и сейчас, однако для восстановления и дальнейшего наращивания выпуска производителям необходимо сохранять рентабельность.
курица
цены
экономика
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