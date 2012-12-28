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сегодня, 12:26
На лагерь в Татарстане поступали жалобы до гибели девочки
Родители детей, отдыхавших в лагере имени Губина в татарстанской Бугульме, жаловались на плохие бытовые условия, грубость персонала и отсутствие присмотра за воспитанниками еще до смерти 12-летней школьницы от тяжелой инфекции.
По словам авторов отзывов, вожатых набирали «по объявлению», дети часто оставались без присмотра и занятий, а запланированные мероприятия практически не проводились. Большую часть дня воспитанники, как утверждали родители, проводили на поле или в беседке.
Также поступали жалобы на грубое обращение с детьми. Родители сообщали, что на младших воспитанников кричали, а старшая вожатая разговаривала с ними на повышенных тонах. По словам авторов отзывов, сотрудники отвечали на обращения формально и грубо, а связаться с ними по телефону удавалось не всегда.
Нарекания вызывали и бытовые условия: родители жаловались на скудное питание и маленькие порции, постельное белье с желтыми пятнами и духоту в помещениях из-за отсутствия оконных ручек.
Кроме того, в одном из отзывов утверждается, что вожатые употребляли алкоголь на рабочем месте, курили вейпы и матерились в присутствии детей.
Ранее стало известно, что в Татарстане накануне умерла школьница, предварительно, от молниеносной формы менингококковой инфекции. Девочка находилась на осенней смене в детском лагере в Бугульме. Всех участников осенней смены взяли под медицинское наблюдение. Детей, находившихся с девочкой в одном отряде, планируют вакцинировать. Всего 29 октября в лагерь имени Губина заехали 195 детей.
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