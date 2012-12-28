На лагерь в Татарстане поступали жалобы до гибели девочки

Родители детей, отдыхавших в лагере имени Губина в татарстанской Бугульме, жаловались на плохие бытовые условия, грубость персонала и отсутствие присмотра за воспитанниками еще до смерти 12-летней школьницы от тяжелой инфекции.