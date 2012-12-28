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В России
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41 минуту назад
Свиной грипп составляет почти 5% от всех случаев заболеваемости гриппом в РФ
Циркулирующий в России штамм свиного гриппа опасен, так как этот вариант не присутствовал в предыдущие годы.
«Мы видим, конечно же, сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций. Растет доля гриппа», — заявила Попова.
Она рассказала, что из 5 процентов всех вирусов, которые регистрирует Роспотребнадзор, — это вирусы гриппа А(Н1N1), то есть свиной грипп.
«И это подтверждает наш прогноз, что грипп будет. Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах», — сказала Попова.
В связи с этим глава ведомства добавила, что гражданам стоит вакцинироваться, — пишет «Газета.Ru».
Она добавила, что при появлении признаков заболевания важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу и заботиться о своем здоровье.
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