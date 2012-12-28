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В России
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сегодня, 10:56
В РФ утвердили порядок передачи государству выморочных вкладов
Новый порядок распространяется на денежные средства, а также драгоценные металлы, находящиеся на банковских счетах, вкладах граждан, со дня смерти которых прошло более пяти лет.
Речь идет о случаях, когда человек умер более пяти лет назад, был снят с налогового учета, а наследственное дело после его смерти не открывалось. При соблюдении этих условий деньги на счетах и вкладах, а также драгоценные металлы переходят в собственность государства, — пишут «Известия».
Для этого Росимущество будет составлять специальный список умерших граждан и их банковских счетов. Необходимые сведения ведомство получит от налоговой службы, нотариусов, судебных приставов и банков. В список внесут личные данные умерших, даты их рождения и смерти, последние адреса проживания и реквизиты счетов.
Кроме того, правительство до 1 апреля 2027 года должно подготовить предложения по изменению законов, которые определят порядок поиска другого имущества, переходящего государству по наследству.
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