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В России
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сегодня, 10:56

В РФ утвердили порядок передачи государству выморочных вкладов

Новый порядок распространяется на денежные средства, а также драгоценные металлы, находящиеся на банковских счетах, вкладах граждан, со дня смерти которых прошло более пяти лет.

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок передачи государству денег и драгоценных металлов со счетов умерших граждан, если они признаны выморочным имуществом. Соответствующий указ 2 ноября был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о случаях, когда человек умер более пяти лет назад, был снят с налогового учета, а наследственное дело после его смерти не открывалось. При соблюдении этих условий деньги на счетах и вкладах, а также драгоценные металлы переходят в собственность государства, — пишут «Известия».

Для этого Росимущество будет составлять специальный список умерших граждан и их банковских счетов. Необходимые сведения ведомство получит от налоговой службы, нотариусов, судебных приставов и банков. В список внесут личные данные умерших, даты их рождения и смерти, последние адреса проживания и реквизиты счетов.

Кроме того, правительство до 1 апреля 2027 года должно подготовить предложения по изменению законов, которые определят порядок поиска другого имущества, переходящего государству по наследству.
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