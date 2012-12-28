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В России
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сегодня, 10:16
В Ярославле после атаки ВСУ загорелся НПЗ
В Ярославле, который находится примерно в 750 километрах от границы, в результате масштабной атаки беспилотников ВСУ загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
«Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы», — рассказал глава региона в соцсетях.
По его словам, минувшей ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражали атаку 124 украинских БПЛА на нефтеперерабатывающее предприятие.
Кроме того, обломки сбитых дронов повредили жилые дома и автомобили. В частности, в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты стекла.
Евраев также сообщил о восстановлении движения транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы. Ранее введенное перекрытие перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги снято, общественный транспорт возвращается к обычным маршрутам.
На месте продолжают работать подразделения Минобороны РФ, сотрудники регионального министерства безопасности и силовых ведомств. В регионе действует угроза атаки БПЛА.
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