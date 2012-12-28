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В России
48
36 минут назад

ЦБ может отложить снижение ключевой ставки до февраля 2027-го

Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки не раньше первого в следующем году заседания, которое пройдет в феврале 2027-го. При этом регулятор пойдет на осторожный шаг в 0,25 п.п., а вероятность смягчения денежно-кредитной политики на последней в 2026 году встрече в декабре практически равна нулю. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» финансовые аналитики.

На заседании совета директоров в декабре ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14% третий раз подряд, сходятся во мнении эксперты. Регулятор вынужден удерживать жесткие параметры из-за доминирования проинфляционных факторов: параметров бюджета, высоких инфляционных ожиданий, выбытия мощностей и роста объемов кредитования.

Полноценное окно возможностей для смягчения курса откроется в первом квартале 2027 года — в феврале или даже марте, считают специалисты. 
«Чтобы ЦБ опустил ключевую в феврале, должна уменьшиться степень влияния разовых факторов на рост цен, а потенциально годовая инфляция — вернуться хотя бы ближе к 5% (Годовая инфляция на 26 октября 2026 года составила 7,11% — Ред.). Факторами в пользу продолжения снижения ставки станут также стабилизация инфляционных ожиданий, кредитной активности, отсутствие новых внешних и внутренних шоков», — пояснила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Затяжной период высоких ставок приведет к сжатию корпоративных инвестиций, оптимизации расходов бизнеса на оплату труда и скромному росту ВВП в пределах 0,5–1%. На финансовом рынке это отразится замедлением притока средств населения во вклады, продолжением стагнации рыночной ипотеки и ростом нагрузки по обслуживанию госдолга для Минфина.
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