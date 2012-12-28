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В России
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сегодня, 14:55
Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии
Некоторые категории граждан, включая военных пенсионеров с достаточным гражданским стажем и инвалидов СВО, имеют право на оформление двух пенсий одновременно.
Согласно данным ведомства, отдельные категории граждан имеют право на одновременное получение двух пенсий, которые назначаются по двум основаниям в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (ред. от 28 ноября 2025 года) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Так, две пенсии одновременно могут получать участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность I, II и III группы. Они имеют право на государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. На такие же категории выплат имеют право инвалиды I-III групп, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».
На несколько категорий выплат имеют право граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы и граждане-добровольцы, ставшие инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, а также граждане, ставшие инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР.
Уточняется, что пострадавшие в ходе СВО в связи с исполнением контракта с организациями, содействующими ВС России, бывшие военнослужащие, бывшие федеральные госслужащие и космонавты также могут рассчитывать на две пенсии.
Также право получать две пенсии имеют родители и не вступившие в новый брак вдовы погибших призывников, добровольцев, погибших в период пребывания в добровольческих формированиях, а также их дети с инвалидностью.
Еще одна категория граждан — члены семей умерших граждан, получивших либо перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации ее последствий; члены семей умерших граждан, занятых на эксплуатации ЧАЭС и работах в зоне отчуждения; члены семей умерших граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС.
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