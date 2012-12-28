Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
В России
37
37 минут назад
Кабмин временно ограничил вывоз нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС
Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Подписано постановление о введении временного запрета на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем российских промышленных предприятий», — отмечается на сайте кабмина.
Отмечается, что ограничение введено сроком на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола, фенола. Их используют при производстве лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, в медицинской промышленности.
«Запрет не будет распространяться на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген», — добавили в кабмине.
0
0
0
0
0
Комментарии