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В России
60
54 минуты назад

В России станет больше доступных уникальных методов лечения по ОМС

Планируется также повышать доступность действующих методов лечения.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин рассказал, что количество уникальных методов лечения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) вырастет до двадцати, — пишет «Российская газета».

«Исходя из оценки возможностей бюджета фонда предложено их увеличить», — заявил он на конгрессе «Национальное здравоохранение».

По словам руководителя ФФОМС, сейчас таких методов — четырнадцать, а в 2027 году добавятся новые шесть.

Сегодня в числе уникальных методов лечения в федеральных клиниках россиянам доступны, например, таргетная и иммунотерапия в онкологии, при которой таргетные препараты блокируют конкретные «мишени» в опухолевых клетках, а иммунотерапия помогает иммунной системе распознавать и атаковать опухоль.

Кроме того, по полису ОМС можно получить лечение в виде высокоточной лучевой терапии, когда опухоль облучается максимально точно, минимизируя воздействие на окружающие здоровые ткани.

Баланин добавил, что также в 2027 году во всех российских регионах будет внедрена единая федеральная цифровая система для учета и обмена информацией между участниками системы ОМС.
лечение
здоровье
ОМС
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