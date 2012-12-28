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Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
В России
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54 минуты назад
В России станет больше доступных уникальных методов лечения по ОМС
Планируется также повышать доступность действующих методов лечения.
«Исходя из оценки возможностей бюджета фонда предложено их увеличить», — заявил он на конгрессе «Национальное здравоохранение».
По словам руководителя ФФОМС, сейчас таких методов — четырнадцать, а в 2027 году добавятся новые шесть.
Сегодня в числе уникальных методов лечения в федеральных клиниках россиянам доступны, например, таргетная и иммунотерапия в онкологии, при которой таргетные препараты блокируют конкретные «мишени» в опухолевых клетках, а иммунотерапия помогает иммунной системе распознавать и атаковать опухоль.
Кроме того, по полису ОМС можно получить лечение в виде высокоточной лучевой терапии, когда опухоль облучается максимально точно, минимизируя воздействие на окружающие здоровые ткани.
Баланин добавил, что также в 2027 году во всех российских регионах будет внедрена единая федеральная цифровая система для учета и обмена информацией между участниками системы ОМС.
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