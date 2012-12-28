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В России
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сегодня, 11:15
Минфин предлагает автоматически переводить пенсионные накопления россиян в ПДС
Минфин предложил автоматически конвертировать пенсионные накопления в ПДС.
Он состоится с 1 апреля 2027 года и даст больше возможностей для формирования капитала, — подтвердили в ведомстве.
Согласно документу, преобразование затронет в том числе средства так называемых молчунов — россиян, которые не обращались с заявлениями о передаче своих пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам или частным управляющим компаниям. В настоящее время этими средствами управляет государственная корпорация ВЭБ.РФ.
По состоянию на начало 2026 года накопления 36,5 миллионов таких граждан находились в Социальном фонде России. Общая сумма средств под управлением государственной управляющей компании составляла 2,98 трлн рублей, — пишут «Известия».
Уточняется, что еще 3,6 трлн рублей размещены в 24 негосударственных пенсионных фондах, клиентами которых являются 34,4 миллионов застрахованных россиян. Таким образом, предлагаемые изменения могут затронуть пенсионные накопления на общую сумму около 6,6 трлн рублей.
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