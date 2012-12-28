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В России
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сегодня, 11:15

Минфин предлагает автоматически переводить пенсионные накопления россиян в ПДС

Минфин предложил автоматически конвертировать пенсионные накопления в ПДС.

Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений, действующую с 2024 года, — передает РБК со ссылкой на инициативу.

Он состоится с 1 апреля 2027 года и даст больше возможностей для формирования капитала, — подтвердили в ведомстве.

Согласно документу, преобразование затронет в том числе средства так называемых молчунов — россиян, которые не обращались с заявлениями о передаче своих пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам или частным управляющим компаниям. В настоящее время этими средствами управляет государственная корпорация ВЭБ.РФ.

По состоянию на начало 2026 года накопления 36,5 миллионов таких граждан находились в Социальном фонде России. Общая сумма средств под управлением государственной управляющей компании составляла 2,98 трлн рублей, — пишут «Известия».

Уточняется, что еще 3,6 трлн рублей размещены в 24 негосударственных пенсионных фондах, клиентами которых являются 34,4 миллионов застрахованных россиян. Таким образом, предлагаемые изменения могут затронуть пенсионные накопления на общую сумму около 6,6 трлн рублей.
пенсии
ПДС
накопления
экономика
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