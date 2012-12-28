Космический тренажёр и эффективные методики: как в Центре здоровья НЛМК помогают детям с ДЦП

Центр реабилитации оснащён современным оборудованием, а его врачи прошли специальную сертификацию.

В многопрофильном медицинском комплексе НЛМК на площади Металлургов открылся Центр реабилитации для детей с нарушениями двигательных функций, включая ДЦП. Теперь в одном месте доступны и диагностика, и лабораторные исследования, и лечение, и реабилитация. Здесь же — педиатрия, где ребёнок может сразу пройти все необходимые обследования и получить консультации различных специалистов для составления программы занятий. С реабилитацией детям помогают 16 специалистов разных направлений — инструкторы ЛФК, неврологи, нейропсихологи, травматологи-ортопеды, логопеды-дефектологи и др. Комплекс оснащён более 30 единицами оборудования и тренажёров.





Проект стал ещё одним значимым социальным вложением НЛМК в развитие здравоохранения региона.

Первые пациенты уже прошли 14-дневный курс реабилитации. А один из них — 17-летний Степан Голиков — даже стал соведущим церемонии открытия центра. О своих впечатлениях от работы Центра GOROD48 рассказала мать Степана Юлия Голикова.





Реабилитацию Степан проходит с самого рождения. Раньше его регулярно возили для этого в Московскую область. Теперь родителям Степана не приходится тратить деньги на дорогу и жильё во время курса реабилитации.

— Мы очень рады, что поправлять здоровье теперь можно без долгих поездок и нарушения привычного образа жизни — тем более что сын уже учится в колледже, и отрываться от учёбы надолго не хочется. В Липецке все занятия проходят амбулаторно: приехал, позанимался и можешь возвращаться к привычной жизни, не покидая надолго семью, — поделилась Юлия.





Степан занимается ЛФК и работает над речью: у детей с ДЦП из-за спастики — патологического повышения мышечного тонуса — страдает и речевой аппарат. Но каждодневный труд и регулярная реабилитация дают результаты: раньше мальчик проглатывал звуки, речь была смазанной, а сейчас он уже работает ведущим, но при этом всё ещё продолжает заниматься с логопедом-дефектологом Центра здоровья НЛМК Натальей Пироговой. В арсенале этого врача — сразу несколько инструментов для психоречевого развития. И это не только хорошо знакомые родителям логопедические массаж и упражнения. Из новинок — занятия со специальной беспроводной гарнитурой с костной проводимостью и встроенным микрофоном. С её помощью ребёнок ярче и лучше чувствует свою речь. Такие наушники дают заметный и достаточно быстрый результат в коррекции звуков.

Новый Центр реабилитации детей использует одни из лучших практик в стране. Например, методику Ксении Семёновой — врача-невролога, основоположника отечественной системы реабилитации детей с ДЦП. Именно она разработала программу, где используют специальные устройства для космонавтов, которые создают нагрузку на мышцы в условиях невесомости. Так были созданы рефлекторные костюмы «Гравитон», которые есть и в новом Центре реабилитации детей.

— Костюм дает нагрузку на мышцы и корректирует положение тела, помогая формировать ребенку двигательныее навыки, — объяснила заведующая Центром реабилитации Ирина Паращенко.





Помимо «Гравитона», в центре много других интересных аппаратов, в том числе виброплатформа Galileo для функциональной вибрационной тренировки, которая помогает развивать силу, восстанавливать координацию и улучшать тонус мышц. Три минуты занятий на ней приравниваются по нагрузке к пройденному расстоянию в 4500–6500 шагов.





В центре доступны различные программы амбулаторной реабилитации. Ежегодно Центр сможет принимать до 200 детей. Такие мощности позволят полностью закрыть потребность Липецкой области и принимать пациентов из других регионов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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