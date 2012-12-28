ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
В России
24
16 минут назад
Полицейский попал в больницу после нападения с ножом
"Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет", – сказано в сообщении.
По информации правоохранителей, сотрудники ДПС прибыли на место ДТП. К ним подошел мужчина, который держал в руке нож. Агрессивный мужчина ранил полицейского в подбородок и плечо. Кроме того, в ходе драки сотрудник ДПС сломал фалангу пальца руки.
В ответ на нападение полицейские применили табельное оружие. Злоумышленника госпитализировали с ранами нижней части туловища.
Возбуждено уголовное дело.
0
0
0
0
0
Комментарии