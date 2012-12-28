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В России
24
16 минут назад

Полицейский попал в больницу после нападения с ножом

Сотрудника ДПС доставили в больницу после нападения с ножом на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.

"Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет", – сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, сотрудники ДПС прибыли на место ДТП. К ним подошел мужчина, который держал в руке нож. Агрессивный мужчина ранил полицейского в подбородок и плечо. Кроме того, в ходе драки сотрудник ДПС сломал фалангу пальца руки.

В ответ на нападение полицейские применили табельное оружие. Злоумышленника госпитализировали с ранами нижней части туловища.

Возбуждено уголовное дело.
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