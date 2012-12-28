ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
В России
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сегодня, 21:41
Росстат сообщил о хакерской атаке
"Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено", — говорится в сообщении ведомства. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы вовремя предупредили о подозрительной активности. Сейчас специалисты вместе с профильными подразделениями и силовиками выясняют, откуда шла атака.
В Росстате подчеркнули, что полный доступ к их официальному сайту восстановят в ближайшее время.
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