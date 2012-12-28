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В России
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сегодня, 16:24
В Минпромторге составили список продукции для акциза на импортную сталь
Предлагается распространить механизм исключительно на третьи страны, не входящие в ЕАЭС.
«Минпромторгом России с учетом консолидированной позиции отрасли в лице ассоциации «Русская сталь» сформирован проект перечня металлопродукции, ввоз которой на таможенную территорию Российской Федерации предлагается облагать акцизом на импортную сталь», — сообщил сотрудник пресс-службы.
Перечень включает порядка 500 кодов стальной продукции ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе листовой, сортовой прокат, трубную продукцию, метизы и металлоконструкции.
Минпромторг предлагает ввести акциз только на продукцию из третьих стран, не входящих в ЕАЭС, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что ведомство ждет позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь и исходя из нее определится ко второму чтению, нужно ли вносить поправки в Налоговый кодекс.
Подготовленный Минфином проект изменений в НК предлагает распространить действующий механизм исчисления акциза на жидкую сталь на импортируемую металлопродукцию по перечню, утверждаемому Минпромторгом.
Минпромторг согласовал редакцию законопроекта, согласно которой устанавливается порядок расчета акциза на импортную сталь по формуле Цсляб (средняя экспортная цена на слябы) Х Диз (ставка акциза) Х Р (среднее значение курса доллара), где значение показателей Цсляб и Р определяются для второго налогового месяца, предшествующего месяцу ввоза продукции, — сообщала пресс-служба министерства в августе.
Проектом также предусмотрено применение нулевой ставки акциза в случае, если значение показателя Цсляб, умноженное на показатель Р, составляет менее 30 тысяч рублей за тонну (что соответствует параметрам акциза для внутренних производителей).
Вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом. Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Ставка акциза для российских металлургов составляет 2,7%.
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