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В России
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34 минуты назад
В РФ свернули две трети госпроектов новых отелей и курортов
В России свернули или планируют закрыть 90 из 131 проекта новых отелей и курортов, которые курирует «Туризм.РФ». Такие данные следуют из аудита Счетной палаты.
Основной причиной сворачивания проектов стал рост стоимости кредитов, считает гендиректор и управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов. По его словам, многие проекты формировались в 2021–2023 годах, когда заемные средства были значительно дешевле. Одновременно подорожали строительные материалы, рабочая сила и инженерные системы, поэтому часть объектов перестала соответствовать изначальной экономике.
Большинство закрываемых проектов пока не дошли до строительства. Поэтому рынок теряет не номера, которые должны были появиться в ближайшее время, а будущий прирост предложения — прежде всего на 2028–2032 годы. По словам Кирилла Агапова, последствия сокращения числа проектов проявятся не сразу.
При этом замедление ввода новых объектов уже заметно. По программе льготного кредитования к концу 2026 года планируется ввести около 800 номеров, отметил эксперт.
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