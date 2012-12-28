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В России
48
43 минуты назад

В России сократился вылов рыбы

Сокращение вылова рыбы зафиксировано во всех рыбохозяйственных бассейнах, где российскими рыбаками ведется промысел. Это следует из данных Росрыболовства на 26 октября по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», в Азово-Черноморском бассейне вылов уменьшился на 66,2%, в Волжско-Каспийском — на 17,2%, в Западном — на 4,3%, в Дальневосточном — на 1,5%, в Северном — на 0,8%. Еще на 13,8% сократилась добыча в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана.
 
Хотя общее снижение вылова пока не выглядит критичным. По данным ведомства, к концу октября объем добычи составил 3,93 млн т — на 137,2 тыс. т, или 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
При этом, как сообщили «Известиям» в аналитической компании «Контур.Фокус», в 2026 году рынок перешел от роста к стагнации. Число организаций в сферах рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки почти не изменилось, а количество новых регистраций сократилось на четверть. Однако совокупное число компаний во всей отрасли — включая переработку, рыболовство и рыбоводство — уменьшилось на 24, или всего на 0,15%.
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