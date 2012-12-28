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В России
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43 минуты назад
В России сократился вылов рыбы
Сокращение вылова рыбы зафиксировано во всех рыбохозяйственных бассейнах, где российскими рыбаками ведется промысел. Это следует из данных Росрыболовства на 26 октября по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Хотя общее снижение вылова пока не выглядит критичным. По данным ведомства, к концу октября объем добычи составил 3,93 млн т — на 137,2 тыс. т, или 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, как сообщили «Известиям» в аналитической компании «Контур.Фокус», в 2026 году рынок перешел от роста к стагнации. Число организаций в сферах рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки почти не изменилось, а количество новых регистраций сократилось на четверть. Однако совокупное число компаний во всей отрасли — включая переработку, рыболовство и рыбоводство — уменьшилось на 24, или всего на 0,15%.
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