В России сократился вылов рыбы

Сокращение вылова рыбы зафиксировано во всех рыбохозяйственных бассейнах, где российскими рыбаками ведется промысел. Это следует из данных Росрыболовства на 26 октября по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.



