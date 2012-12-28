Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
В России
1
1 минуту назад
CAS обязал IIHF допустить сборные РФ к международным турнирам
Спортивный арбитражный суд отменил пять решений совета Международной федерации хоккея, препятствовавших участию российских команд в соревнованиях.
В пятницу CAS обязал IIHF допустить российские команды к участию в международных соревнованиях.
«Коллегия отменила решение совета IIHF с немедленным вступлением в силу, но не предписала альтернативные меры, такие как нейтральный статус, и не рассматривала организационные последствия, которые не были заявлены и не являлись предметом апелляции», — отмечается в заявлении.
IIHF в конце февраля 2022 года отстранила сборные России всех возрастов от международных турниров на неопределенный срок «из соображений безопасности участников и для обеспечения целостности соревнований», — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии