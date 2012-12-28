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В России
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29 минут назад
Минфин не видит причин для изменения налогообложения нефтегазовых компаний
Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что менять систему налогообложения нефтегазовых компаний в текущих условиях нет смысла.
«В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла и надо дать спокойно компаниям отрасли работать и выполнять ту государственную функцию, которую они сейчас успешно выполняют», — сказал Сазанов, выступая в четверг в Госдуме.
По его словам, уже сейчас уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли больше, чем в любой другой отрасли РФ, — передает РИА Новости.
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