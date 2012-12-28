Минфин не видит причин для изменения налогообложения нефтегазовых компаний

Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Михаил Щербаков намерен выписать волчий билет бывшему начальнику парков Липецка
Происшествия
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Происшествия
Три девушки перевернулись на автомобиле в Лебедянском округе. Одна из них погибла
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитые беспилотники, нечестный депутат и дело о массовых беспорядках
Общество
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
Сегодня в Липецке: картины из Парижа, пенсии родителям будут платить сами липчане?
Общество
«Лада» и «Рено» столкнулись на грязинской трассе
Происшествия
Пятеро обнальщиков зарегистрировали более 70 юрлиц и ИП
Происшествия
Третья за день: в области снова ракетная опасность
Происшествия
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Происшествия
Читать все
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Происшествия
21-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
Состояние пострадавшей в лебедянской аварии 17-летней девушки — тяжёлое
Происшествия
Врач из Добринки спасла мужчину на борту летевшего из Вьетнама самолёта
Общество
Экс-преподаватель аграрного техникума получил два года колонии за мошенничество
Происшествия
Электросамокаты исчезнут с улиц Липецка 2 ноября
Общество
На улице Гайдара начали демонтаж пролётов моста над железной дорогой
Общество
«Бабушкино лето» заканчивается, но похолодание будет постепенным
Погода в Липецке
В пять раз больше обычного долга: кто берёт рассрочку на капремонт в Липецкой области
Общество
Читать все
В России
48
29 минут назад

Минфин не видит причин для изменения налогообложения нефтегазовых компаний

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что менять систему налогообложения нефтегазовых компаний в текущих условиях нет смысла.

Минфин РФ считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли, учитывая, что компании в сжатые сроки ведут работу по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла и надо дать спокойно компаниям отрасли работать и выполнять ту государственную функцию, которую они сейчас успешно выполняют», — сказал Сазанов, выступая в четверг в Госдуме.

По его словам, уже сейчас уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли больше, чем в любой другой отрасли РФ, — передает РИА Новости.
нефть
газ
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить