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В России
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11 минут назад
В Госдуме поддержали введение пяти ступеней НДФЛ для пассивных доходов
Госдума в первом чтении приняла масштабные поправки в НК РФ, предусматривающие пятиступенчатый НДФЛ для пассивных доходов граждан, введение НДС для зарубежных покупок, наделение маркетплейсов функциями налогового контроля.
Начиная с 2027 года налог будут рассчитывать с учетом совокупного годового дохода гражданина. Для этого предусмотрены пять ставок: 13% — при доходе до 2,4 миллионов рублей, 15% — от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% — от 5 до 20 миллионов рублей, 20% — от 20 до 50 миллионов рублей и 22% — при доходе свыше 50 миллионов рублей, — пишут «Известия».
Сейчас для указанных видов доходов действует двухступенчатая система налогообложения со ставками 13% и 15%.
Прогрессивная шкала предполагает повышение налоговой ставки по мере роста доходов: чем больше годовой заработок гражданина, тем выше доля, которую он должен перечислить государству.
Госдума на заседании 29 октября приняла в первом чтении масштабные поправки в Налоговый кодекс РФ. С 2027 года функции налоговых агентов по НДФЛ с процентов по вкладам перейдут к банкам. Сейчас этот налог исчисляет налоговый орган по итогам года.Согласно законопроекту, кредитные организации будут рассчитывать налог на дату фактического получения дохода нарастающим итогом. При этом формула расчета необлагаемого минимума изменится: в ней будет учитываться максимальная ключевая ставка Банка России за предшествующий налоговый период, а не за текущий год.
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