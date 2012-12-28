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В России
23
11 минут назад

В Госдуме поддержали введение пяти ступеней НДФЛ для пассивных доходов

Госдума в первом чтении приняла масштабные поправки в НК РФ, предусматривающие пятиступенчатый НДФЛ для пассивных доходов граждан, введение НДС для зарубежных покупок, наделение маркетплейсов функциями налогового контроля.

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, документ предусматривает распространение пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц на пассивные поступления, в том числе проценты по банковским вкладам, дивиденды и страховые выплаты, — говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Начиная с 2027 года налог будут рассчитывать с учетом совокупного годового дохода гражданина. Для этого предусмотрены пять ставок: 13% — при доходе до 2,4 миллионов рублей, 15% — от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% — от 5 до 20 миллионов рублей, 20% — от 20 до 50 миллионов рублей и 22% — при доходе свыше 50 миллионов рублей, — пишут «Известия».

Сейчас для указанных видов доходов действует двухступенчатая система налогообложения со ставками 13% и 15%.

Прогрессивная шкала предполагает повышение налоговой ставки по мере роста доходов: чем больше годовой заработок гражданина, тем выше доля, которую он должен перечислить государству.

Госдума на заседании 29 октября приняла в первом чтении масштабные поправки в Налоговый кодекс РФ. С 2027 года функции налоговых агентов по НДФЛ с процентов по вкладам перейдут к банкам. Сейчас этот налог исчисляет налоговый орган по итогам года.Согласно законопроекту, кредитные организации будут рассчитывать налог на дату фактического получения дохода нарастающим итогом. При этом формула расчета необлагаемого минимума изменится: в ней будет учитываться максимальная ключевая ставка Банка России за предшествующий налоговый период, а не за текущий год.
НДФЛ
доходы
налоги
вклады
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