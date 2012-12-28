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35 минут назад

«Ростелеком» построил интернет-сети в 10 садовых товариществах и партнерствах, двух коттеджных поселках

С начала года оптика «Ростелекома» пришла в семь садовых некоммерческих товариществ (СНТ)1, три садовых некоммерческих партнерства (СНП)2, а также в в два коттеджных поселка (КП)3, расположенных в пригороде Липецка.

Специалисты провайдера проложили на этих территориях более 50 километров кабеля. Благодаря этому высокоскоростной интернет по технологии GPON («оптика в дом») стал доступен почти в 2 200 домохозяйствах. Стройка велась в рамках собственной инвестиционной программы компании. Подключение абонентов начнется уже в начале следующего года. Жителям будут доступны все тарифы, в том числе комбинированные, включающие интернет на скорости до 700 Мбит/с, видеосервис Wink (18+) и мобильную связь.

Александр Лисенков, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Недавно аналитики "Ростелекома" подсчитали, что Липецкая область вошла в тройку российских регионов-лидеров по охвату оптоволоконными сетями: скоростной интернет по кабелю можно подключить в 98 % домохозяйств. За последние семь лет наши специалисты проложили более пяти тысяч километров кабеля. Отдельным направлением стало развитие инфраструктуры в садовых товариществах и партнерствах, а также в коттеджных поселках. Сегодня наши линии есть на 32 таких территориях. Да, стройка здесь дольше окупается и обходится дороже, чем работы в многоэтажках. Однако всё больше липчан предпочитают жить в частных домах в СНТ, и мы считаем, что обязаны обеспечить им цифровой комфорт».

Подробнее об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 100 08 00.


«Бытовик», «Восход», «Горняк-1», «Машиностроитель», «Металлург-1», «Металлург-2», «Сокол-2».

2 «Мечта», «Спутник», «Спутник-2».

3 «Лазурный-1» и «Ясный сокол».

ПАО «Ростелеком». Реклама

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