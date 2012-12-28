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В России
54
41 минуту назад

В пяти регионах России выявили 1512 случаев мышиной лихорадки

В пяти регионах России выявили 1512 случаев мышиной лихорадки — инфекции, способной вызвать тяжёлое поражение почек.

В России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки, к врачам за помощью обратились 1,5 тысячи человек из пяти разных регионов страны, — сообщает Life.ru со ссылкой на канал SHOT.

Уточняется, что заражения выявлены в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Нижегородской и Саратовской областях. Осенью риск возрастает: в поисках тепла и укрытия мыши перебираются с полей ближе к жилым домам, дачам и хозяйственным постройкам.

Опасность может скрываться в пыли, поднятой при уборке старой листвы, сараев и погребов. Вирус попадает в организм прежде всего при вдыхании частиц, загрязнённых выделениями грызунов, реже — через контакт с ними. Болезнь способна проявиться спустя несколько недель: температура подскакивает до 39–40 градусов, появляются боли в мышцах, животе, пояснице и голове, иногда краснеет кожа. При тяжёлом течении страдают почки. При подозрительных симптомах необходимо обратиться к врачу, а не лечиться самостоятельно.

Для профилактики специалисты советуют защищать руки перчатками, а дыхательные пути — респиратором, не трогать мышиный помёт и мёртвых животных. Загрязнённые поверхности перед уборкой следует увлажнять дезинфицирующим средством: сухое подметание лишь поднимает потенциально опасную пыль. После работы важно тщательно вымыть руки. Вакцины от этой инфекции в России нет.
мышиная лихорадка
здоровье
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