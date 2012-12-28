12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
В России
54
41 минуту назад
В пяти регионах России выявили 1512 случаев мышиной лихорадки
В пяти регионах России выявили 1512 случаев мышиной лихорадки — инфекции, способной вызвать тяжёлое поражение почек.
Уточняется, что заражения выявлены в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Нижегородской и Саратовской областях. Осенью риск возрастает: в поисках тепла и укрытия мыши перебираются с полей ближе к жилым домам, дачам и хозяйственным постройкам.
Опасность может скрываться в пыли, поднятой при уборке старой листвы, сараев и погребов. Вирус попадает в организм прежде всего при вдыхании частиц, загрязнённых выделениями грызунов, реже — через контакт с ними. Болезнь способна проявиться спустя несколько недель: температура подскакивает до 39–40 градусов, появляются боли в мышцах, животе, пояснице и голове, иногда краснеет кожа. При тяжёлом течении страдают почки. При подозрительных симптомах необходимо обратиться к врачу, а не лечиться самостоятельно.
Для профилактики специалисты советуют защищать руки перчатками, а дыхательные пути — респиратором, не трогать мышиный помёт и мёртвых животных. Загрязнённые поверхности перед уборкой следует увлажнять дезинфицирующим средством: сухое подметание лишь поднимает потенциально опасную пыль. После работы важно тщательно вымыть руки. Вакцины от этой инфекции в России нет.
0
0
0
0
0
Комментарии