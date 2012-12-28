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В России
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33 минуты назад
В Брянске произошёл сброс взрывчатых веществ с БПЛА
По предварительной информации, в Бежицком районе Брянска произошёл сброс взрывчатых веществ с вражеского БПЛА.
«Враг целенаправленно нанес удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе. Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов», — написал глава региона в соцсетях.
По его словам, движение транспорта в данном районе перекрыто, на месте находятся оперативные службы, ведется работа по разминированию, — передает РИА Новости.
Губернатор также попросил жителей не покидать дома и не перемещаться по территории.
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