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В России
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сегодня, 10:15
В РФ передумали вводить таможенный сбор на зарубежные покупки до 200 евро
Его планировалось ввести с 2027 года.
«Касательно вопроса по таможенным сборам, 100 рублей за посылку, действительно, этот вопрос сейчас прорабатывается. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению будет правительством внесена поправка, где, соответственно, таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», — сказал он.
О возможности установления нового таможенного сбора с товаров, приобретаемых физлицами на заграничных маркетплейсах, Минфин сообщил в сентябре в рамках подготовки бюджетного пакета на предстоящую трехлетку. Предполагалось, что сбор будет действовать в отношении посылок, стоимость которых не превышает 200 евро — на таком уровне в настоящее время установлен порог беспошлинного ввоза товаров e-commerce на территорию Евразийского экономического союза. Сверх этого порога уплачивается пошлина, на текущий момент она составляет 15% от таможенной стоимости, с 1 января 2027 года, согласно решению правительств стран союза, пошлина должна снизиться до 5% — с учетом того, что государства на национальном уровне будут взимать с трансграничных покупок НДС, — передает «Интерфакс».
В Госдуме Сазанов подтвердил намерение Минфина ввести с 2027 года НДС на товары трансграничной электронной торговли в максимальном размере — 22%. Он напомнил, что переход сразу к максимальной ставке призван выравнять условия работы традиционной и онлайн-розницы.
«Общая ставка НДС 22% в любом магазине в традиционной рознице. Соответственно, те же самые товары, которые продаются в интернете, они продаются в магазинах, и по ним уже уплачивается НДС 22%. Соответственно, когда мы вводим ставку НДС 22% на товары интернет-торговли, это выравнивание условий торговли в зависимости от каналов», — сказал чиновник.
«Мы не ожидаем какого-либо повышения цен, просто будет, что в любом канале, вне зависимости от того, где продаётся товар, должен уплачиваться НДС по ставке 22%», — подчеркнул Сазанов.
Дополнительные доходы бюджета от введения с начала следующего года НДС с товаров, приобретаемых в рамках электронной трансграничной торговли, оцениваются, как сообщал ранее Минфин, в 75 млрд рублей ежегодно.
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