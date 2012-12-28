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В России
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47 минут назад
В ЦБ РФ предлагают ввести ответственность за ведущие к потерям инвесторов действия
Банк России рассматривает ужесточение требований к листингу, повышение ответственности менеджмента публичных компаний за неправомерные действия и дополнительные механизмы защиты инвесторов.
«В контексте полномочий Центрального банка, возможно, а может быть, и нового ведомства, я говорил о том, что следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов», — отметил он.
Чистюхин также подчеркнул, что инвестиции сами по себе являются рискованной деятельностью, однако все участники инвестиционного процесса — как со стороны инвесторов, так и со стороны эмитентов - должны действовать добросовестно, — передает ТАСС.
«Если кто-то действует недобросовестно или халатно, тогда должна наступать ответственность», — резюмировал первый зампред ЦБ РФ.
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