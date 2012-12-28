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В России
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23 минуты назад
В РФ в 2027 году могут ввести авиасбор для поддержки поставок самолетов
В России с 2027 года могут установить дополнительный авиасбор для покрытия расходов на лизинг и эксплуатацию 258 новых отечественных самолетов.
Размер сбора может составить 500 рублей при покупке билетов на внутренние рейсы и 1 тысячу рублей на международные.
Как уточняется в документе, разработкой механизма во исполнение поручения президента РФ занимается Минпромторг России. Сбор предназначен для поддержки поставок самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 в рамках комплексной программы по расширению производства воздушных судов, — передает ТАСС.
Как рассказали в Минпромторге, оперировать сбор, как ожидается, будет Минтранс.
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