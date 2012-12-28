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9
36 минут назад

В Красноярском крае от нападения медведя погиб опытный охотник

Один из лучших охотников на медведей в Красноярском крае погиб в Курагинском округе региона.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина рассказала, что в результате нападения медведя погиб один из лучших охотников на хищников в регионе, — пишут «Известия».

«В Курагинском районе, в верховьях реки Казыр, вчера погиб один из лучших медвежатников края Виталий Елфимов из деревни Петропавловка. Таким образом уже погибло девять человек», — говорится в ее сообщении в соцсетях.

По ее словам, охотники продолжают бороться с агрессивными животными, даже невзирая на исходящую от тех опасность. Их усилиями в крае был обезврежен еще один крупный зверь.

Уточняется, что на данный момент численность ликвидированных особей составляет 1830. Из этого числа 1122 попали под программу регулировки численности, а 708 стали целями охотников.

В правительстве Архангельской области 20 октября сообщили о гибели от нападения медведя 49-летнего мужчины. Уточнялось, что он стал 27 жертвой за год. Тело с сильными ранами нашли неподалеку от поселка Пинега. Рядом с ним лежало ружье, которым потерпевший, по всей видимости, не успел воспользоваться.
медведи
животные
охотники
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