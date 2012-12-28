В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
В России
89
сегодня, 13:37
Россиян предупреждают о магнитной буре в ближайшие дни
В ночь с 30 на 31 октября на Земле может начаться магнитная буря.
« <…> судя по расчетам, геомагнитная активность, которая последние дни была повышенной, но так и не смогла пробить не только красный уровень бурь, но даже желтый уровень возмущений, послезавтра, в субботу, сделает наконец-то и то, и другое. Во всяком случае, математические модели уверенно ставят <…> магнитную бурю уровня от слабого до среднего (от G1 до G2)», — говорится в сообщении.
По предварительным расчетам, магнитная буря начнется в ночь с пятницы на субботу и продлится около 12-15 часов. Основные геомагнитные колебания ожидаются в первой половине дня 31 октября, — передает ТАСС.
Кроме того, в первые часы магнитной бури, на стыке 30 и 31 октября, могут возникнуть условия для наблюдения полярных сияний.
0
0
0
1
0
Комментарии