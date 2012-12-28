В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
В России
35
38 минут назад
В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на предприятии
В Шиловском районе Рязанской области в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории предприятия.
«На территории предприятия в Шиловском районе произошло возгорание. Пострадавших нет», — написал он в соцсетях.
По его словам, на данный момент возгорание локализовано. На месте работают оперативные службы, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии