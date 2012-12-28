Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С нового года в Липецкой области не останется районов
Общество
Абонементы на платные парковки в Липецке могут стать общедоступными
Общество
БПЛА сбиты над регионом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие в пожарах, 45 сбитых БПЛА и абонементы на парковку
Общество
Павел Путилин вернулся в областной Совет депутатов
Общество
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Происшествия
Девятилетний велосипедист попал под колеса «Форда»: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Военный разведчик из Липецка в 7-й раз выиграл Кубок мира по рукопашному бою
Спорт
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
Общество
Читать все
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
Общество
Девятилетний велосипедист попал под колеса «Форда»: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
Общество
БПЛА сбиты над регионом
Происшествия
Липчанка пыталась восстановить доступ к «Госуслугам» и лишилась 161 000 рублей
Происшествия
12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Происшествия
Сила, мощь и слёзы после финала – девушка из Усмани стала вице-чемпионкой мира по боксу
Спорт
В Долгоруковском округе сгорел зерноочистительный комплекс
Происшествия
Опасность с неба миновала
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность!
Происшествия
Читать все
В России
46
сегодня, 12:04

Прибыль страховых компаний упала почти вдвое

Показатель составил 195 млрд рублей.

Прибыль страховых компаний за январь-сентябрь 2026 года снизилась почти в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года и составила 195 млрд рублей, — рассказал на форуме «Лидеры страхового рынка» директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов.

«За девять месяцев 2026 года по сравнению с девятью месяцами прошлого года прибыль [страховщиков] упала почти в два раза, до 195 млрд рублей. При этом нормативное соотношение, достаточность капитала страховщиков и по жизни, и по «не жизни» — они выросли, компании финансово устойчивы», — сказал он.

По его словам, страховые компании при этом продолжают наращивать капитал, — передает ТАСС.

«Нормативное соотношение [капитала] по страховщикам жизни — больше 3 среднее. По «не жизни» нормативное соотношение [капитала] почти 1,8. Что означает, у компаний есть достаточно серьезный демпфер для того, чтобы отреагировать на большие вызовы, снижение прибыли», — сказал он.

В то же время Смирнов обратил внимание на то, что значимым вкладом в снижение прибыли страховых компаний стало в том числе снижение прибыли Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).
страховщики
прибыль
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить