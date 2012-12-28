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В России
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сегодня, 12:04
Прибыль страховых компаний упала почти вдвое
Показатель составил 195 млрд рублей.
«За девять месяцев 2026 года по сравнению с девятью месяцами прошлого года прибыль [страховщиков] упала почти в два раза, до 195 млрд рублей. При этом нормативное соотношение, достаточность капитала страховщиков и по жизни, и по «не жизни» — они выросли, компании финансово устойчивы», — сказал он.
По его словам, страховые компании при этом продолжают наращивать капитал, — передает ТАСС.
«Нормативное соотношение [капитала] по страховщикам жизни — больше 3 среднее. По «не жизни» нормативное соотношение [капитала] почти 1,8. Что означает, у компаний есть достаточно серьезный демпфер для того, чтобы отреагировать на большие вызовы, снижение прибыли», — сказал он.
В то же время Смирнов обратил внимание на то, что значимым вкладом в снижение прибыли страховых компаний стало в том числе снижение прибыли Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).
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