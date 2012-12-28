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В России
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39 минут назад
В РФ хотят упростить возврат денег покупателям на сайтах объявлений
Иначе недобросовестные продавцы продолжат получать деньги за неисправные товары.
По его словам, данная тема актуальна в связи с тем, что участились обращения граждан, пострадавших от недобросовестных продавцов на сайтах объявлений.
Гаврилов обратил внимание на то, что, если у купленного с рук товара уже дома обнаружился незаявленный износ или неисправность, по гражданскому законодательству покупатель вправе предъявить претензию после подтверждения получения. Но на практике сайты ограничивают покупателей в возврате товара и получении обратно потраченных через сайт средств.
«Как только возникает спорная ситуация, сайт сразу же дистанцируется, игнорирует решение вопроса по существу, по сути, превращаясь в «объявление на столбе», а сам процесс покупки на таких сайтах превращается в отсутствие проявления должной осмотрительности со стороны покупателя», — заявил Гаврилов.
В итоге ситуация, по словам депутата, складывается так, что и компании, и частные продавцы получают деньги за неисправный или не отвечающий заявленному состоянию товар. А покупатели теряют свои средства через сайт объявлений, которые потом ни площадка, ни недобросовестный продавец не собираются возвращать.
Особенно остро данная проблема касается скрытых недостатков, — сообщил глава комитета.
«Покупатель не может полноценно проверить, например, кофемашину и сварить кофе в пункте выдачи, точно так же он не может проверить духовку и массу других товаров, когда дефект может проявиться практически сразу после начала использования. Создаются и другие опасные ситуации, когда продавцы обманывают покупателей, спокойно продавая просроченное детское питание через такие сайты», — заявил Гаврилов.
По его информации, такие случаи происходят регулярно.
«Бывает и так, что продавец указывает состояние вещи как «отличное», покупатель обнаруживает серьезные дефекты уже дома, а продавец после получения денег резко удаляет объявление. В результате покупатель теряет доступ к первоначальному описанию товара, необходимому для доказывания нарушения», — отметил депутат.
Еще один важный аспект, который назвал депутат: сайт объявлений не дает покупателю ни координаты продавца, ни доступ к просмотру объявления, по поводу которого возник вопрос.
«То есть фактически идет подыгрывание продавцам-мошенникам», — заявил Гаврилов.
В итоге, когда покупатель обращается за помощью, поддержка площадки может ответить, что от товара, который его не устроил, следовало отказаться при получении.
«Кроме того, никакие акты получения, на которые ссылается и просит предъявить служба поддержки сайта объявлений при возникновении спорной ситуации, в пунктах выдачи никогда не печатают, их просто не выдают. Такая же история складывается с доставкой сайтов объявлений через курьеров», — добавил депутат.
Получается так, что после подтверждения заказа вернуть деньги через сервис уже невозможно.
«При обращении в поддержку покупателю советуют заранее изучать отзывы и рейтинг продавца, а если договориться с ним не удалось — обращаться в суд. При этом объявление уже может быть удалено, а личность продавца покупателю неизвестна», — сообщил глава комитета.
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