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сегодня, 10:17
Атака БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала года
Атака украинских беспилотников на Московский регион вечером 28 октября и в ночь на 29 октября стала одной из крупнейших с начала года.
По информации мэра, в период с 20:30 мск 28 октября по 07:00 мск нынешних суток в сторону Московского региона летели 613 вражеских БПЛА.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах, 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве», — написал мэр в соцсетях.
Ранее он сообщил, что с 19 сентября до утра 20 сентября была отражена самая массированная атака: силы ПВО сбили более 1,6 тысячи БПЛА, из них 450 — на подлете к Москве. Также Собянин сообщал, что с вечера 21 октября до раннего утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, большую часть из которых уничтожили силами ПВО на дальних рубежах, а 163 беспилотника — на подлете к Москве.
Кроме того, крупная попытка атаки фиксировалась с вечера 15 августа до утра 16-го, когда, по словам Собянина, в сторону столицы летели 600 БПЛА, из них 201 уничтожили в Московском регионе. Еще одна крупная попытка атаки, по данным мэра, произошла с 08:00 мск 2 сентября по 12:00 мск 3 сентября — тогда в сторону столицы летели 548 БПЛА, большая часть из которых уничтожена на дальних рубежах, а 143 - на подлете к столице. С 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября на Московский регион летели 493 БПЛА, большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожили на подлете к Москве. Ранее Собянин также информировал, что в период с 20:30 мск 12 октября по 07:00 мск 13 октября на регион летели 417 БПЛА, большую часть которых нейтрализовали на дальних подступах, а 65 беспилотников уничтожили на подлете к Москве.
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