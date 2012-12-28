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В России
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сегодня, 15:36
В Новокузнецке фасаду Дворца культуры металлургов вернули исторический облик
Реставрация проведена к юбилею здания — в этом году Дворец культуры отмечает 90-летие. За время существования ДК его не раз ремонтировали, а цветовые решения фасадов менялись. Нынешний этап реставрации призван максимально точно вернуть зданию его исторический вид.
Сейчас реставраторы продолжают работать на балконах северного фасада, у основания здания, а также на восточной и южной сторонах.
Дворец культуры кузнецких металлургов выполнен в переходной от конструктивизма к неоклассике стилистике. Здание украшают вертикальные пилястры и 114 барельефов на тему индустриализации, почти половина из них сосредоточена на главном фасаде.
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