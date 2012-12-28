Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей
В России
22
29 минут назад
Торговые центры стали снижать ставки аренды для ритейлеров
Снижение ставок действительно наблюдается в некоторых торговых центрах, подтвердила старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в отдельных случаях это связано с падением спроса и стремлением девелоперов привлечь сетевых операторов на льготных условиях.
Девелоперы также чаще используют гибкие модели аренды, включая привязку платежей к товарообороту или покрытию эксплуатационных расходов, рассказала коммерческий директор Union Group Retail, управляющей ТРЦ «Акварель», Ирада Алиева. Например, в ТРЦ «Ботаника» сегмент детских товаров получает поддержку по запросам ритейлеров, тогда как кафе и рестораны работают на обычных коммерческих условиях, говорит руководитель отдела аренды торговой недвижимости компании Pioneer, управляющей ТРЦ, Алена Умбетхалиева.
Основная причина снижения ставок — ухудшение экономики ритейла, считает Павел Люлин. По его словам, снижение продаж в отдельных категориях на фоне роста расходов на персонал, логистику и содержание магазинов вынудило многие сети сокращать число торговых точек.
По данным NF Group, в июле–сентябре 60 ритейлеров приступили к оптимизации портфеля магазинов: 48% сокращают число точек, а 35% объявили об их полной ликвидации. В частности, «Стокманн» сообщил о закрытии части магазинов в ближайшие 12 месяцев, а Lime приостановил планы по открытию новых точек до 2027 года. «Детский мир» за последний год стал чаще обращаться с просьбами пересмотреть условия аренды: размер скидки для отдельных магазинов составлял 10–50%, рассказывали источники «Известий». Представитель сети отмечал, что решения принимались с учетом трафика, транспортной доступности торговых центров, рыночных ставок и других факторов эффективности.
0
0
0
0
0
Комментарии