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29 минут назад

Торговые центры стали снижать ставки аренды для ритейлеров

В III квартале 2026 года нижняя граница базовых ставок аренды в крупных торговых центрах для ряда категорий арендаторов опустилась до нуля, говорится в отчете консалтинговой группы NF Group. В частности, диапазон ставок для магазинов бытовой техники и электроники составлял 0–12 тыс. рублей за кв. м в год, для магазинов детских товаров — 0–8 тыс. рублей, для ресторанов — 0–45 тыс. рублей. Эксперты связывают эту тенденцию с ухудшением экономики ритейла и стремлением собственников торговых центров сохранить арендаторов и покупательский трафик, сообщают «Известия».

Снижение ставок действительно наблюдается в некоторых торговых центрах, подтвердила старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в отдельных случаях это связано с падением спроса и стремлением девелоперов привлечь сетевых операторов на льготных условиях.

Девелоперы также чаще используют гибкие модели аренды, включая привязку платежей к товарообороту или покрытию эксплуатационных расходов, рассказала коммерческий директор Union Group Retail, управляющей ТРЦ «Акварель», Ирада Алиева. Например, в ТРЦ «Ботаника» сегмент детских товаров получает поддержку по запросам ритейлеров, тогда как кафе и рестораны работают на обычных коммерческих условиях, говорит руководитель отдела аренды торговой недвижимости компании Pioneer, управляющей ТРЦ, Алена Умбетхалиева. 

Основная причина снижения ставок — ухудшение экономики ритейла, считает Павел Люлин. По его словам, снижение продаж в отдельных категориях на фоне роста расходов на персонал, логистику и содержание магазинов вынудило многие сети сокращать число торговых точек. 

По данным NF Group, в июле–сентябре 60 ритейлеров приступили к оптимизации портфеля магазинов: 48% сокращают число точек, а 35% объявили об их полной ликвидации. В частности, «Стокманн» сообщил о закрытии части магазинов в ближайшие 12 месяцев, а Lime приостановил планы по открытию новых точек до 2027 года. «Детский мир» за последний год стал чаще обращаться с просьбами пересмотреть условия аренды: размер скидки для отдельных магазинов составлял 10–50%, рассказывали источники «Известий». Представитель сети отмечал, что решения принимались с учетом трафика, транспортной доступности торговых центров, рыночных ставок и других факторов эффективности.
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