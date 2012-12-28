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35 минут назад

С 1 декабря в РФ возобновят программу льготного автокредитования зимой

Программа льготного автокредитования будет возобновлена в России с 1 декабря.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил в рамках правительственного часа в Совете Федерации, что программу льготного автокредитования возобновят с 1 декабря, — передает РИА Новости.

Минпромторг в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в этом году на предоставление таких займов и лизинга в объеме 20 и 30 миллиардов рублей соответственно.

«Мы нашли решение, а точнее, Министерство промышленности и торговли и Министерство финансов, внести в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года», — сказал Мантуров.
По мнению вице-премьера, эта мера станет важным подспорьем и поддержкой и для автопроизводителей и водителей.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, финансирование программы льготного кредитования на 2027-й составит семь миллиардов рублей, а автолизинга — 17 миллиардов.

Мера поддержки предусматривает скидку от цены: электромобиля — в 35%, но не более 925 тысяч рублей; авто с двигателем внутреннего сгорания — в 20%, а для жителей Дальнего Востока — в 25%.

Уточняется, что программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми — для них доступна льгота в 10%.

На машины с ручным управлением для военных, получивших ранения в зоне боевых действий, предоставляют скидку в 40%.
автокредитование
льготы
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