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В России
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42 минуты назад
В РФ больше не будут продлевать сроки гаражной амнистии
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента больше не будет продлевать сроки гаражной амнистии в России.
На пленарном заседании она обратила внимание на недостаточную активность россиян и местных властей в вопросе оформления прав на незарегистрированные объекты и земельные участки под ними, — передает РИА Новости.
«Надо активно, деятельно работать и предупредить, что больше Федеральное собрание не будет продлевать сроки гаражной амнистии. Чтобы граждане проявили свою ответственность, если они заинтересованы в легализации, и власти помогли <...> разобраться с документами, перечнем, навести порядок», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что решение о продлении амнистии на пять лет приняли в интересах людей, но не все спешат воспользоваться своим правом. В итоге в стране остается много неоформленной собственности и земельных участков.
Матвиенко поручила сенаторам проверить ход реализации закона в регионах и взять этот вопрос на контроль.
В августе президент Владимир Путин подписал документ о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Он позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность объекты и землю под ними.
Согласно данным Росреестра, за время действия амнистии россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.
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