37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
В России
64
43 минуты назад
В Курске атаковали здание с серверами медицинской системы
Беспилотники ВСУ атаковали Курск. Обломки сбитых дронов стали причиной возгорания в здании на улице Перекальского.
По его словам, причиной сбоя могут стать обломки БПЛА, из-за которых загорелось здание, в котором располагались некоторые серверы здравоохранения.
Глава региона отметил, что сотрудники МЧС уже локализовали возгорание. При этом уточняется, что в загоревшемся здании находились серверы медицинской системы. В результате ЧП повреждения получила часть техники. Это вызвало временный сбой информационной системы здравоохранения.
Хинштейн предупредил, что в работе некоторых сервисов, включая записи электронной очереди, могут быть неполадки.
«В результате повреждений частично прогнозируем временный сбой информационной системы здравоохранения. Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди», — сообщил он в соцсетях.
По его словам, специалисты уже работают над восстановлением работы серверов.
0
0
0
0
0
Комментарии