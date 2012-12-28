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сегодня, 10:59

В МВД предупредили о фальшивых квитанциях ЖКХ с QR-кодами

Мошенники распространяют поддельные квитанции об уплате коммунальных услуг, налогов и штрафов ГИБДД, похищая средства граждан при сканировании размещенных на них QR-кодов.

Мошенники дистанционно похищают деньги у людей, распространяя поддельные квитанции с QR-кодами для оплаты за несуществующие долги за воду, тепло и другие платежи, штрафы ГИБДД или налоги, — следует из материалов МВД РФ.

Аферисты раскладывают россиянам в почтовые ящики квитанции, в которых указывают на наличие задолженности по платежам. В них указан поддельный QR-код для оплаты. Если поверить написанному в квитанции и оплатить якобы существующий долг с использованием указанного QR-кода, то деньги поступят на счет мошенников, — передает ТАСС.

Кроме того, QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку, и в случае перехода по ней мошенники могут получить доступ к персональным данным и похитить деньги. Также QR-код может вести на ресурс, где просят скачать вредоносное приложение.

В МВД в связи с наличием этой мошеннической схемы советуют в случае сомнений в подлинности квитанций перепроверять документ. Маленькая сумма на оплату, несовпадение адреса сайта для оплаты с официальным, а также несовпадение отправителя с поставщиком услуг являются показателями того, что платеж является поддельным. Если человек поверил мошенникам и оплатил по такой квитанции, переведя деньги, необходимо сразу позвонить в банк и попросить заблокировать карту, а также подать заявление в полицию.
мошенники
ЖКХ
квитанции
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