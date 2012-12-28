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В России
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25 минут назад
В Тульской области после атаки БПЛА повреждены дома и промзона
Повреждения многоквартирных и частных домов, а также инфраструктуры в промзоне произошли в результате падения обломков БПЛА в Новомосковске Тульской области.
Также глава региона сообщил в соцсетях, что в Новомосковске в результате падения беспилотника пострадал многоквартирный дом. Для жителей был развернут пункт временного размещения.
По его словам, есть пострадавший, он доставлен в Новомосковскую городскую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Всего территорией региона за ночь были уничтожены 64 украинских беспилотника.
Миляев добавил, что организовано реагирование экстренных служб. Уточняют информацию о повреждениях и пострадавших, — передает ТАСС.
«В Новомосковск направлены лаборатории ГУ ТО «Природа» и управления Роспотребнадзора по Тульской области», — отметил губернатор.
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