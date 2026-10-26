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37 минут назад
37 пар расписались в Кузбассе 26.10.2026
В этом году спросом в ЗАГСах также пользовались даты: 26.02.2026, 20.06.2026, 26.06.2026.
«Тем, кто хочет расписаться в такой же красивый день, придётся запастись терпением. Следующая удачная дата выпадает только на февраль 2027 года — 27.02.2027», — пишет издание.
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