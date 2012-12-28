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В России
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45 минут назад
Ученые рассказали об особенностях штамма-ультрамутанта коронавируса
«Я бы не стал рассматривать появление PJ.2.1 как предвестник новой опасной волны коронавируса. Мы уже неоднократно наблюдали появление вариантов с большим количеством мутаций, например «пиролы» BA.2.86. Предполагается, что подобные вирусы могут возникать у пациентов с ослабленным иммунитетом, когда инфекция сохраняется месяцами. За это время вирус проходит своеобразную ускоренную эволюцию, накапливая изменения, которые помогают ему приспосабливаться к организму человека», — сказал ученый «Известиям».
Однако наличие большего числа мутаций не означает автоматически повышенную опасность. Даже если вирус более эффективно проникает в клетки, он не обязательно быстрее распространяется среди людей или провоцирует более тяжелое течение болезни., подчеркнул он.
Согласно результатам исследования немецких ученых, выявленный в мае 2026 года вариант PJ.2.1 существенно отличается от предшественников и несет множественные мутации в спайковом белке коронавируса, который отвечает за проникновение в клетки человека. При этом преимущественно он поражает пациентов в возрасте 60 лет и старше. Китайские исследователи называют данный штамм «скачкообразным» — из-за значительного числа изменений по сравнению с родительскими формами.
PJ.2.1 демонстрирует исключительно высокую способность к связыванию с человеческим рецептором ACE2. Пока этот вариант не обладает умением уклоняться от иммунного ответа, как некоторые другие современные штаммы. Однако приобретенный навык связываться с рецепторами создает для него «запас прочности», позволяющий быстро накапливать мутации, направленные на уход от иммунной защиты.
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