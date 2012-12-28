Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Общество
Сирены каждый день: как справиться со страхом?
Общество
В Липецке ввели выплату в 1,1 млн рублей рекрутерам контрактников для участия в СВО
Общество
«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
Говорит Липецк
На семи улицах Липецка отключат электричество
Общество
Обвинившая сожителя в поджоге 49-летняя липчанка умерла в больнице
Происшествия
«РВК-Липецк» повысит тарифы на водоотведение для горожан на 28,8%
Общество
37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
Происшествия
Мэрия Липецка срезала расходы муниципального бюджета сразу на 283,8 миллиона рублей
Общество
Читать все
«РВК-Липецк» повысит тарифы на водоотведение для горожан на 28,8%
Общество
На юбилей и для сына: тербунец хранил 97 бутылок нелегального алкоголя и 1078 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Происшествия
Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина
Общество
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Происшествия
В Липецке приостановят штрафы за парковку на спорных территориях
Общество
Жители Покрово-Казацкой слободы Лебедяни просят сохранить Дом культуры
Общество
Отбой ракетной опасности
Происшествия
В области — ракетная опасность
Происшествия
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Читать все
В России
48
45 минут назад

Ученые рассказали об особенностях штамма-ультрамутанта коронавируса

 Вариант коронавируса PJ.2.1, который активно циркулирует в Канаде, США и Европе, и в скором времени может прийти в РФ, отличается большим количеством мутаций, но вряд ли сможет спровоцировать новую волну заболеваемости, считает руководитель центра превосходства «Персонализированная медицина» КФУ Альберт Ризванов.
 
 «Я бы не стал рассматривать появление PJ.2.1 как предвестник новой опасной волны коронавируса. Мы уже неоднократно наблюдали появление вариантов с большим количеством мутаций, например «пиролы» BA.2.86. Предполагается, что подобные вирусы могут возникать у пациентов с ослабленным иммунитетом, когда инфекция сохраняется месяцами. За это время вирус проходит своеобразную ускоренную эволюцию, накапливая изменения, которые помогают ему приспосабливаться к организму человека», — сказал ученый «Известиям»

Однако наличие большего числа мутаций не означает автоматически повышенную опасность. Даже если вирус более эффективно проникает в клетки, он не обязательно быстрее распространяется среди людей или провоцирует более тяжелое течение болезни., подчеркнул он.
 
Согласно результатам исследования немецких ученых, выявленный в мае 2026 года вариант PJ.2.1 существенно отличается от предшественников и несет множественные мутации в спайковом белке коронавируса, который отвечает за проникновение в клетки человека. При этом преимущественно он поражает пациентов в возрасте 60 лет и старше. Китайские исследователи называют данный штамм «скачкообразным» — из-за значительного числа изменений по сравнению с родительскими формами.
 
PJ.2.1 демонстрирует исключительно высокую способность к связыванию с человеческим рецептором ACE2. Пока этот вариант не обладает умением уклоняться от иммунного ответа, как некоторые другие современные штаммы. Однако приобретенный навык связываться с рецепторами создает для него «запас прочности», позволяющий быстро накапливать мутации, направленные на уход от иммунной защиты.
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить