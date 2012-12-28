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В России
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46 минут назад
Сервисы доставки готовой еды хотят наказывать за некачественные товары поставщиков
Согласно документу, сообщают «Известия», компании должны будут проверять наличие у контрагентов уведомления Роспотребнадзора о начале их деятельности, регистрации в системе маркировки и прослеживаемости, а также разрешительной документации на продукцию.
Кроме того, сервисы доставки на этапе заключения договоров должны будут узнавать, есть ли в деятельности контрагентов ранее выявленные нарушения. Если сделка состоится при наличии таких нарушений, то сами сервисы наравне с поставщиками будут нести ответственность
«Сфера доставки продуктов питания и готовой еды — это рынок с оборотом более 1 трлн рублей и миллионами потребителей и одновременно часть платформенной экономики. Поэтому логично, чтобы в отрасли в полной мере применялись принципы платформенного регулирования. Это поможет усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей», — пояснил «Известиям» необходимость ужесточения член комитета по регламенту СФ Николай Ежов.
Следующим шагом в усилении контроля должна стать разработка отраслевого меморандума, который закрепит передовые практики проверки поставщиков, контроля качества продукции и защиты прав потребителей. Документ станет инструментом добровольного повышения качества сервиса для всех участников рынка, добавил он.
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