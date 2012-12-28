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В России
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сегодня, 14:27
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за частых выходов медведей к населенным пунктам.
«Постановлением правительства Новосибирской области от 27.10.2026 <...> в регионе введен режим функционирования повышенной готовности. Главная цель режима - предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации и приведение всех сил и средств оперативного реагирования в готовность к возможному осложнению обстановки», — заявили в правительстве, добавив, что документ скоро будет опубликован на официальном сайте.
Режим предполагает, что все экстренные службы, полиция, спасатели и местные администрации переведены в усиленный режим работы — усилено патрулирование, налажен постоянный мониторинг перемещения хищников.
«Режим может быть снят после стабилизации обстановки. Министерство продолжает регулирование численности бурых медведей: издано 52 приказа на отстрел 115 особей, добыто 59. Случаев нападения медведей на людей нет. Работают оперативные группы», — приводятся правительством слова министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.
По прогнозам специалистов, медведи станут менее активными во второй половине ноября, когда придут устойчивые холода и животные начнут готовиться к спячке. В Минприроды подчеркивают, что отстрел ведется только там, где хищники реально угрожают людям, — это не охота и не плановый промысел, — передает ТАСС.
Жителям рекомендуют не ходить в лес, по возможности не передвигаться пешком по поселкам в темное время суток и сразу звонить на 112, если медведь замечен рядом с жильем.
Уточняется, что затянувшаяся теплая погода и обилие доступного корма сдвинули сроки ухода медведей в спячку в регионе. С начала 2026 года выходы хищников зафиксированы в 17 муниципальных образованиях области, в том числе в Куйбышевском, Тогучинском и Венгеровском районах. Ранее режим повышенной готовности действовал точечно - в Куйбышевском районе и Северном муниципальном округе.
Популяция бурого медведя в Новосибирской области с 2017 года выросла на 25% — с 1 132 до 1 514 особей. В середине октября в Венгеровском районе был ликвидирован медведь весом около 500 кг, уничтоживший за полтора года порядка 40 голов скота.
Отмечается, что в нынешнем году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка отмечается в Восточной Сибири. Хищники подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома. От нападений медведей за последние месяцы в стране погибло 28 человек. Одна из причин такого поведения животных — плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведя.
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