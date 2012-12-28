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В России
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сегодня, 13:28
В Брянске один человек погиб и шестеро пострадали из-за атаки БПЛА
Один человек погиб, еще шестеро получили ранения при ночной атаке беспилотников на Брянск и область.
На месте работают пиротехники Минобороны. Движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской было перекрыто, — сообщил глава региона в соцсетях.
Также в результате атаки БПЛА в Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, 11 автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Глава региона поручил главе Брянской городской администрации оперативно организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению необходимых документов.
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