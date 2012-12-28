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В России
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52 минуты назад
В ОП предлагают сделать государственным праздником День бабушек и дедушек
В России может стать одним государственным праздником больше. С инициативой дополнить их перечень Днём бабушек и дедушек выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что 28 октября, день бабушек и дедушек, должен иметь официальный статус праздника. Конечно, этот день должен отмечаться по всей стране. Это уважение к тем, кто воспитывает внуков, кто вкладывает силы, энергию помогает родителям», — заявил он.
По его словам, уважение к старшему поколению является важной частью продвижения семейных и духовно-нравственных ценностей. По его мнению, поддерживать эти ценности нужно разными способами - в том числе с помощью вручения общественных и государственных наград.
«Нужно проводить различные тематические мероприятия. В том числе, я думаю, что это могут быть и общественные и государственные награды, премии, чтобы не забывать о тех людях, кто вносил и вносит свой вклад в воспитание молодежи, в поддержку работающих родителей», — добавил Гриб.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что поддержка старшего поколения — это один из важнейших пунктов в воспитании детей и молодежи.
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