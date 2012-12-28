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В России
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16 минут назад
ФАС проводит антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника
ФАС России проводит внеплановые антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника.
Уточняется, что проверочные мероприятия проходят в отношении АО «УК ЭФКО», ООО «ЭФКО-Поволжье», ООО «ЗК ЭФКО-Юг», ООО «Благо-Верхняя Хава», ООО «УК Благо», АО «Казанский жировой комбинат», ООО ТД «Содружество», АО «Астон», ООО «УК Астон»
Служба проверит ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора.
Отмечается, что осмотры были проведены в девяти компаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани.
Сотрудники ООО ТД «Содружество» многократно препятствовали проведению проверки.
Служба напоминает, что за воспрепятствование проведению проверок для юридических лиц предусмотрены административные штрафы до 2 миллионов рублей.
Окончательные выводы о результатах проверок ФАС России сделает по итогам анализа всей полученной информации.
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