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сегодня, 10:14

Стоимость минимального набора продуктов в РФ снизилась на 1,5%

В сентябре 2026 года средняя стоимость минимальной корзины продуктов питания для россиян уменьшилась на 1,5% и составила 7 845,2 рубля.

Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась на 1,5%, до 7 845,2 рубля, — рассказали ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость минимального набора продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась на 1,5%. Минимальный набор питания на одного человека в сентябре в среднем обошелся в 7 845,2 рублей», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что дешевле всего продукты за этот период стоили в Мордовии — 6 334,9 рубля и в Пензенской области — 6 540,6 рубля, дороже всего — на Чукотке — 21 497,8 рубля и в Камчатском крае — 13 760,4 рубля.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составила 9 253,2 рубля, в Санкт-Петербурге — 9 151,3 рубля, в Московской области — 8 274,2 рубля, в Ленинградской области — 8 663,8 рубля, в Калининградской области — 9 217,1 рубля, в Татарстане — 6 934,8 рубля, в Омской области — 6 783,9 рубля, в Хабаровском крае — 10 428,1 рубля.
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